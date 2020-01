Grosso cinghiale avvistato nelle campagne di Mogliano Veneto e Mestre

Un grosso cinghiale di colore nero, del peso apparente di diversi quintali, è stato avvistato nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio, nelle campagne tra Marocco di Mogliano Veneto e Mestre, in particolare nei pressi del ristorante "Al Cason". Le foto, pubblicate sulla pagina Facebook "Sei di Mogliano Veneto se", sono state scattate da un moglianese che stava attraversando in auto la zona. L'automobilista, fermatosi tra via Parolari e via Rio Moro, ha immortalato l'animale mentre usciva da un terreno agricolo e attraversava placidamente la strada, da un lato all'altro della carreggiata. Non risultano nella zona, stando a quanto riferisce la polizia locale, precedenti avvistamenti di questo genere.