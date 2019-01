Mogliano, nasce una nuova area dedicata agli orti sociali

Una nuova area destinata a orti sociali, di 1240 metri quadrati, sarà presto disponibile in zona Olme vicino al fiume Zero. L’Amministrazione comunale ha, infatti, approvato l’acquisizione al patrimonio e al demanio comunale delle aree e delle opere di urbanizzazione della zona attrezzata ad orti sociali, con ricovero attrezzi, parcheggio, percorsi pedonali, area compostaggio e strada di accesso. Dopo l’imminente perfezionamento notarile dell’atto, saranno predisposti un regolamento ed un successivo bando che disciplinerà le modalità di concessione agli aventi diritto della possibilità di coltivare ad uso proprio un pezzo di orto.

«Gli orti sociali sono una grande risorsa per i cittadini che non dispongono di terreno adeguato a coltivare un pezzo di terra per produrre ortaggi destinati all’autoconsumo. La nostra Amministrazione crede molto nella promozione di stili di vita corretti e salutari e anche questa pratica rientra in questa linea. Cosa c’è di meglio che mangiare ortaggi autoprodotti e controllati? Inoltre è una pratica di socializzazione tra coloro che frequenteranno gli orti e occasione di formazione perché ci saranno opportunità di incontri con esperti che daranno suggerimenti e chiarimenti per una corretta gestione dell’orto»: commenta il Sindaco, Carola Arena.