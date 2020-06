Consegna le pizze e viene rapinato: denunciati due giovani

Un 20enne di Casier, disoccupato e con piccoli precedenti, ed uno studente di appena 16 anni, moglianese. Sarebbero loro gli autori della brutale aggressione, avvenuta lo scorso 8 giugno, nei confronti di un fattorino che doveva consegnare loro alcune pizze, a Mogliano, in via dello Scoutismo. Le indagini effettuate dai carabinieri dells stazione di Mogliano Veneto non lascerebbero grande spazio a dubbi. Per entrambi i giovani, riconosciuti dalla loro vittima, è scattata una denuncia alla Procura di Treviso (per il maggiorenne) e una alla Procura per i minori di Venezia (per lo studente). Entrambi dovranno rispondere del reato di rapina in concorso. Fondamentale nell'indagine dei militari moglianesi è stata la ricostruzione dei fatti fornita dalla vittima della rapina, un fattorino 21enne di Casier, collaboratore della pizzeria "Laguna blu" di Casale sul Sile.

