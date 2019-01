Mogliano, partito il piano di pulizia dei fossati

E’ partita già da dicembre la campagna di pulizia e regolare manutenzione dei fossati nel territorio comunale, che si concluderà a gennaio, meteo permettendo. L’obiettivo è assicurare il regolare deflusso delle acque, evitare allagamenti di aree urbane in occasione di precipitazioni piovose, che a causa delle variazioni climatiche hanno assunto negli ultimi anni proporzioni sempre più intense. Le vie interessate da questa tranche di lavori sono Terraglio, Ronzinella, Preganziol, Tommasini e Ghetto e la pulizia viene effettuata, dalle 7.30 alle 17.00, con macchine operatrici in carreggiata a bordo strada, con un cantiere mobile.

«Grazie a questa azione programmata di prevenzione e manutenzione, combinata con gli interventi che il Consorzio di Bonifica attua lungo i nostri corsi d’acqua, negli ultimi anni abbiamo potenziato la sicurezza idraulica del territorio ed evitato gli allagamenti di alcune zone del centro che si verificavano in passato»: commenta il Sindaco Carola Arena.

«La corretta manutenzione dei fossati assume una importante funzione ambientale e paesaggistica. Permette, infatti, lo sviluppo di numerose specie vegetali e animali che s’insediano sia all’interno che lungo i margini degli stessi, sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall’attività agricola e gli inquinanti prodotti dall’attività umana. Per queste ragioni la manutenzione viene fatta preferibilmente in periodo di riposo vegetativo e con tecniche che favoriscono il ripristino delle condizioni originarie. I tempi che scegliamo per fare la manutenzione sono pianificati con attenzione, tenendo conto anche di questi fattori e non soltanto dell’aspetto, pur importante, di natura idraulica»: evidenzia l’assessore all’ambiente, Oscar Mancini. Per la sicurezza stradale, un’ordinanza fissa la limitazione massima di velocità a 30 km all’ora in presenza del cantiere. In caso di necessità è anche stata stabilita la regolamentazione della circolazione a senso unico alternato, regolata da movieri.

Gli interventi lungo i corsi d'acqua eseguiti nel 2018, in convenzione con il Consorzio acque risorgive e da una ditta esterna incaricata, sono stati:

- Via Roette (tratto di contro strada passante): pulizia risezionamento con creazione passaggio per la manutenzione del piccolo bacino posto alla fine;

- Via Altinia: pulizia e risezionamento fossato posto sul lato est della via dal Vega al capitello

- Via Ca' Marchesi: taglio vegetazione e risezionamento

- Via Ronzinella - tratto di fosso dal civ 224 a seguire

- Via Preganziol ambo i lati - taglio vegetazione e pulizia dove necessario

- Via Tommasini ambo i lati - taglio vegetazione e pulizia (anche lungo strada privata fino a derivazione fosso principale

Gli interventi programmati sono:

- Via Torni: pulizia risezionamento e consolidamento spondale tramite posa di canaletta prefabbricata tratto dal civ. 39 al civ. 43/45

- Attraversamento via Ca' Marchesi per creazione linea di scolo tra Pianton e scolmatore del Dese.