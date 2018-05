Mogliano, appello ai cittadini dell'Ovest-Ghetto: "Puliamo i nostri fossi"

MOGLIANO VENETO Giornata all’insegna dell’ambiente sabato prossimo al quartiere Ovest Ghetto. Associazione di quartiere, Presidente Andrea Foffano in testa, e Amministrazione comunale, infatti, hanno lanciato l’iniziativa “Puliamo i nostri fossi e il nostro quartiere”. Alle 15 raduno presso il parcheggio di via Torino per poi partire, armati di tanta buona volontà, alla raccolta dei rifiuti che finiscono nei fossati per mano di qualche persona che non ha a cuore l’ambiente in cui vive. Associazione di quartiere e comune si appellano ai giovani, ai nonni, alle famiglie per trascorrere una giornata assieme, rendendosi utili per il bene comune. Unici requisiti richiesti scarpe e vestiti comodi, guanti e mantellina catarifrangente, ma soprattutto tanta voglia di lavorare insieme.