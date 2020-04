Il Comune di Mogliano Veneto avvia una raccolta fondi per l'emergenza Coronavirus

Mercoledì l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto ha istituito l’inizio della raccolta di donazioni per integrare il Fondo di Solidarietà per l’emergenza epidemiologica del COVID-19. L’obiettivo è potenziare con delle donazioni liberali il fondo preposto al sostegno alle famiglie maggiormente colpite dalla difficoltà economica causata dal Coronavirus. «I moglianesi sono sempre stati campioni di solidarietà ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di condividere l’Iban del Comune per raccogliere gli aiuti economici da destinare alle famiglie in difficoltà. C’è da sottolineare anche che dopo le nuove disposizioni del D.L del 17 marzo, alle donazioni finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19 spetta una detrazione d’imposta lorda pari al 30%. Rivolgo un appello anche a tutti i proprietari di immobili commerciali in affitto perché possano venire incontro il più possibile ai loro affittuari che in questo periodo versano in forte difficoltà».

Queste le parole del vicesindaco, con delega al Commercio, Giorgio Copparoni. Continua il sindaco: «Voglio ringraziare Rotary, Caritas, Lions, parrocchie, Protezione Civile, Coordinamento Volontariato Treviso Sud, Guardie per l’Ambiente, Alpini, Pro Loco, i nostri preziosi dipendenti comunali e tutti i volontari per lo sforzo immenso che stanno sostenendo in questi difficili giorni. C’è un tempo per abbracciarsi e un tempo per astenersi dagli abbracci, noi ora chiediamo un aiuto per i nostri concittadini». L’IBAN per le donazioni è: IT15U0306912117100000046099. Il codice BIC o IBSP per versamenti dall’estero: BCITITMM, Causale: Comune di Mogliano Veneto - emergenza Covid-19.

