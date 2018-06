Mogliano, via ai lavori della rotatoria tra via Zermanese e via dello Scoutismo

MOGLIANO VENETO Con l’apertura del cantiere, sono partiti i lavori per la realizzazione dell’attesa rotatoria tra Via Zermanesa e Via dello Scoutismo, alternativa al semaforo oggi esistente. Entro settembre l’opera sarà conclusa e darà un contributo importante al miglioramento e alla sicurezza della viabilità dell’area. “Tra pochi mesi, con il completamento della riqualificazione dell’intera via Zermanesa e della nuova rotatoria, sarà ultimata una delle opere attese da anni a Mogliano. Lo stato in cui era ridotta questa importante arteria, la principale direttrice verso la recente immissione sulla tangenziale di Mestre, era fonte quotidiana di disagio per automobilisti, per i pedoni anche a causa delle radici di molti alberi che avevano danneggiato i marciapiedi e per tutte le attività commerciali che vi si affacciano. Già ora la situazione è decisamente migliorata e con la fine del cantiere lo sarà definitivamente”, ha commentato il Sindaco Carola Arena. Con la rotatoria, che sostituirà il semaforo, si renderà più fluida la viabilità riducendo la velocità, eliminando le soste al semaforo e il conseguente inquinamento, e si renderà più sicura la percorrenza per pedoni e biciclette. La vicinanza con Via Torni, la notevole concentrazione di insediamenti abitativi, la presenza di scuole, di un grande supermercato e di diversi negozi, oltre al fatto non secondario che Via Zermanesa costituisce la principale direttrice verso l’autostrada, Zerman, e comuni importanti come Marcon, Casale sul Sile e Roncade, hanno reso la realizzazione della rotatoria indispensabile.

Il progetto esecutivo, realizzato dallo Studio dell’Ingegner Martini di Mogliano, collega la nuova rotonda alla sistemazione pedonale e alla pista ciclabile lungo via Zermanesa, in fase avanzata di realizzazione, sia in direzione del centro di Mogliano, che verso la frazione di Zerman. Inoltre, sarà realizzato anche un tratto di ciclabile tra questa rotonda e quella delle Olme, in modo che tra Zerman e Mogliano la ciclabile non avrà interruzioni. Questo grazie alle economie della costruzione del tratto Zerman Olme. Il costo complessivo della nuova opera ammonta a 365 mila euro, e sarà parzialmente coperto da un contributo regionale di circa 165 mila euro. Il Comune lo ha ricevuto dalla Regione essendo rientrato il progetto nella graduatoria relativa al bando 2016 per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza delle strade, in base alla Legge regionale 39/1991. “Sappiamo che i lavori in fase esecutiva comportano sempre qualche disagio che spesso fa sembrare i cantieri in ritardo, ma siamo nei tempi previsti, nonostante gli inconvenienti che abbiamo riscontrato soprattutto a causa di sottoservizi ammalorati per i quali è stato necessario un intervento che non era preventivabile in fase di progettazione. Completata la rotatoria, riteniamo che l’intera viabilità della zona tra Zerman e Mogliano sarà adeguata alle necessità, con un occhio di riguardo per gli utenti “deboli”, come pedoni e ciclisti”, ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Filippo Catuzzato.

L'intervento consiste nella realizzazione di una rotatoria a 5 bracci che modificherà l'attuale incrocio ora regolamentato da un impianto semaforico, favorendo lo scambio di traffico tra le varie arterie stradali, diminuendo i tempi d'attesa che si creano soprattutto durante le ore di punta e amplificando così i benefici già ottenuti dalla recente realizzazione della vicina rotatoria all'incrocio tra via Zermanesa e via Torni. Il progetto prevede una rotatoria ad anello di diametro interno di m. 17, con corona semi sormontabile di m. 2 e diametro esterno di m. 34. Questa nuova soluzione viaria migliorerà sensibilmente anche l'immissione e l'uscita da via Pascoli, con un innesto diretto nella rotatoria, eliminando così l'attuale obbligo di svolta a destra verso via Scoutismo. Sono previste tutte le opere per l'adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione, nonché di un nuovo impianto semaforico a chiamata in corrispondenza del passaggio pedonale esistente ad est su via Zermanesa, per favorire l'attraversamento stradale in sicurezza anche da parte dell'utenza che si reca nelle vicine scuole materne ed elementari di via Olme.