Il Comune di Mogliano festeggia i trent'anni dell'Università per la terza età

L’Università delle tre età. Questo è il motto dell’UNITRE, associazione di promozione sociale, la cui sede di Mogliano Veneto festeggia quest’anno i 30 anni di attività. Questa mattina, mercoledì, l’Amministrazione comunale ha voluto accogliere una rappresentanza di UNITRE per rendere merito all’Associazione del contributo dato alla comunità moglianese in questo lungo periodo di costante e intenso lavoro. «Trent’anni di attività sono un traguardo non scontato. Con oltre 750 iscritti, UNITRE ha consolidato la sua esperienza sul territorio moglianese fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento. In questi anni grande è stato il suo impegno in campo culturale e sociale, all’insegna della collaborazione con l’Amministrazione comunale e con le associazioni del territorio»: ha dichiarato il Sindaco, Carola Arena.

Ad accogliere la rappresentanza di UNITRE il Sindaco, Carola Arena, e l’Assessore alla Cultura, Ferdinando Minello. Alla cerimonia erano presenti Elsa Caggiani, Presidente UNITRE di Mogliano, accompagnata da Gustavo Cuccini, Presidente Nazionale UNITRE, dal consigliere Renzo De Zottis insieme ad altri soci, presente inoltre Alberto Franceschini, Presidente CSV di Treviso. L’incontro è stato occasione per premiare 24 soci UNITRE, iscritti da ben 30 anni all’Associazione. L’Associazione di promozione sociale UNITRE non ha fini di lucro e si basa sul volontariato gratuito di tutti i suoi aderenti, compresi i docenti. Essa ha lo scopo di contribuire alla promozione culturale e sociale degli associati studenti mediante l’attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività, predisponendo e attuando iniziative concrete, ed ancora di promuovere, sostenere e attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente e per il confronto tra culture.