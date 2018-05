Mogliano Veneto: La Gabbianella è già a quota 12 donazioni alle scuole del comune

MOGLIANO VENETO L’Associazione La Gabbianella continua nella sua azione benemerita e mercoledì ha fatto la dodicesima donazione di materiale didattico ad una scuola del territorio comunale. Nei giorni scorsi tutti gli alunni della Scuola per l’infanzia Serena di Marocco, con gli insegnanti la dirigente scolastica e l’Assessore alle politiche educative Daniele Ceschin hanno partecipato alla consegna dei beni, giochi morbidi da attività motorie da svolgersi all'interno del plesso.

“Dà sempre una boccata di ottimismo la conferma che ci sono persone che continuano ad impegnarsi per il bene della comunità. E’ davvero un esempio educativo di altissimo livello per i bambini che ricevono le attenzioni e le donazioni della Gabbianella”, ha commentato il Sindaco Carola Arena. Semplice ma efficace il meccanismo con il quale La Gabbianella, animata da Monica Bianco e Marina Bettio raccoglie i fondi necessari per le donazioni: l’associazione, con i suoi aderenti, realizza manualmente oggettistica fatta che poi vende in varie occasioni, ricavando somme che vengono interamente devolute, a turno, alle scuole moglianesi. “Lo sforzo dell’Amministrazione è forte per mantenere elevati gli standard educativi nella nostra città, ma naturalmente ogni intervento esterno che aiuta a colmare alcuni bisogni che rimangono in lista di attesa è importante e merita la nostra riconoscenza”, ha dichiarato l’Assessore alle politiche educative, Daniele Ceschin.