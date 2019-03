Mogliano Veneto, il Comune e la Polisportiva inaugurano i lavori alla palestra Olme

E’ stata inaugurata domenica dal sindaco di Mogliano Carola Arena e dal presidente della Polisportiva Mogliano, Romeo Girardi, la rinnovata palestra delle scuole elementari delle Olme. Si tratta di una cooperazione avviata tra Amministrazione comunale e Polisportiva Mogliano, che

utilizza la palestra negli orari extrascolastici, al fine di gestire insieme la manutenzione straordinaria della struttura sportiva. "E' un esempio virtuoso di collaborazione tra Amministrazione comunale e associazioni del territorio. In particolare la Polisportiva rappresenta una delle associazioni più dinamiche e aperte alla realtà locale. Per migliorare il patrimonio pubblico gestito dalla stessa Polisportiva, abbiamo messo in atto questa metodologia di interventi in collaborazione", ha commentato il Sindaco Carola Arena.

L’intervento, del costo di circa 50 mila euro, è consistito nell’asportazione della pavimentazione esistente, nella pulizia e preparazione del massetto di posa e del suo successivo livellamento per poter accogliere la nuova superficie. Il nuovo rivestimento del campo da gioco è conforme alle norme vigenti. La sostituzione del pavimento del campo da gioco si inserisce nel più ampio intervento di messa a norma antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche dell’intero edifico scolastico, di cui la palestra è parte integrante. Il nuovo pavimento è in PVC sportivo multistrato compatto, stabilizzato con fibra di vetro non tessuta e rinforzato con un foglio di PVC omogeneo calandrato per garantire un’ottima stabilità dimensionale e un’eccellente resistenza all’impronta residua e allo strappo. Lo strato inferiore del pavimento è composto da schiuma ad alta densità con rovescio ingegnerizzato a nido d’ape che garantirà un buon assorbimento acustico. Questo strato è stato incollato su barriera vapore.