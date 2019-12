Mogliano Veneto, installati i nuovi cartelli con il nome del Comune

Il Comune di Mogliano sta provvedendo in questi giorni a sostituire i vecchi cartelli marroni ai confini del territorio comunale – la maggior parte dei quali ormai rovinata e scolorita dal tempo – con nuovi cartelli, orientati ad informare chiunque transiti per Mogliano.

Nei nuovi cartelli, sempre di colore marrone, oltre al nome della città è indicato anche il gemellaggio con la città di Ricadi, in Calabria, e di Lisieux, in Francia. Moralmente unite da anni, Mogliano Veneto e Ricadi si sono ufficialmente gemellate solo questa estate in occasione del premio letterario Berto, prestigioso trade d’union di queste due città italiane. Durante l’ultima visita della delegazione francese di Lisieux a Mogliano, il sindaco Bortolato ha rivelato la nuova veste dei cartelli stradali alla vicesindaca M.me Poynard, che subito si è dichiarata entusiasta della novità. Mogliano è una città a identificazione turistica e con la nuova cartellonistica stradale si intende conferirle decoro e dare un maggior impulso all’aspetto turistico del territorio. «Anticipo già che tra non molto – conclude il sindaco – provvederemo anche alla sostituzione dei cartelli a fondo bianco posti all'ingresso della città e in tutte le frazioni comunali».