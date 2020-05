Mogliano Veneto, dopo dieci lunedì torna il mercato settimanale al gran completo

Ci sarà un po’ aria di festa, il prossimo lunedì 25 maggio, sempre e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni derivate dall’emergenza Covid-19. Dopo dieci lunedì “diversi”, riparte il mercato settimanale. Assieme ai banchi del settore florovivaistico, abbigliamento per bambini e alimentare, dopo più di due mesi riparte a pieno regime, per la prima volta, il commercio ambulante moglianese. Un risultato ottenuto grazie al duro lavoro degli uffici e dopo vari confronti con gli operatori del settore, che ha portato alla redazione di un nuovo piano della sicurezza che assicura a tutti gli avventori e a tutti gli operatori il massimo della protezione e una totale attenzione al rispetto delle linee guida delle disposizioni degli ultimi DPCM e Ordinanze Regionali.

Il nuovo piano del mercato settimanale comprenderà il contingentamento degli ingressi e delle uscite - tutti e undici i varchi d’accesso saranno sorvegliati e organizzati dagli agenti della Polizia Locale e dal prezioso intervento del Gruppo volontario Alpini - e la massima attenzione per il mantenimento del distanziamento sociale. Il tutto consolidato anche da una revisione degli spazi e delle disposizioni degli operatori lungo il percorso del mercato, cui si aggiunge il controllo dell’oggettiva attenzione all’igiene, come l’obbligo di disporre le merci in modo che il cliente possa visionare i prodotti senza dover per forza toccarli, spostarli e quindi potenzialmente “contaminarli”. È inoltre vietata la vendita di oggetti e merci usate.

«Garantire lo svolgimento dello storico mercato settimanale è una priorità, come lo è il garantire la salute e il massimo igiene durante questo periodo di massima allerta - dichiara Giorgio Copparoni, Vicesindaco con delega al Commercio e alle Attività Produttive - abbiamo lavorato celermente e ci siamo confrontati con gli operatori, che sono finalmente contenti di un ritorno in città». Il ritorno a una quasi parvenza di normalità va festeggiato: l’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di organizzare, dalle 10.30 in poi, una jam session live con alcuni artisti moglianesi che si esibiranno su entrambi i balconi del Comune, nel pieno rispetto delle disposizioni del distanziamento sociale e delle norme igieniche sanitarie. Benito Madonna, Barbon, Michele Costantini e Isabella Scala, Ginga, Alessandro Gabanotto e Giampaolo Todaro e il duo Francesco Barbato e Ricky Bizzarro sono gli artisti che hanno aderito all’iniziativa, che vuol essere una spinta alla ripartenza, diffondendo in città musica che terrà compagnia, in piena sicurezza, agli operatori e ai clienti, per ripartire con gioia e positività.