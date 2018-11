Schiaffi e insulti in strada: moglie tradita condannata a risarcire l'amante del marito

Agosto 2014: in via Rimembranza, a Nervesa della Battaglia, si incrociano per strada quattro donne: due di loro sono madre e figlia, una delle altre è invece l'amante del marito (e padre) delle prime due a spasso con un'amica.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" l'incontro è degenerato presto in una piccola rissa tra donne partita da insulti molto pesanti e finita con schiaffi e tirate di capelli. Un episodio gravissimo che ha portato le quattro donne in tribunale. Una vicenda giudiziaria andata avanti per quattro anni e terminata solo nelle scorse ore con una sentenza destinata a far discutere. Assistita dall’avvocato Feliciano Dal Bo, la donna accusata di essere stata una “sfascia famiglie” ha avuto giustizia e così la moglie tradita è stata condannata a risarcire l'ex amante del marito con una somma di 2500 euro. Inutile la strategia della difesa che sperava di motivare l'aggressione avvenuta in strada con il fatto che madre e figlia sarebbero state spinte alla violenza dal trauma dell'aver scoperto la relazione extra-coniugale. Per il giudice quelle circostanze piccanti si riferivano a un periodo molto antecedente all'aggressione del 2014, tanto che la relazione furbetta era finita già nel 2010. Troppo tempo per poter concedere qualche giustificazione alla moglie tradita che adesso, oltre al danno del tradimento subito, dovrà pure risarcire la donna che le aveva portato via il marito.