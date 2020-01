Molino Bertolo porta la dolcezza delle feste in ospedale: donati diversi panettoni artigianali

Più di venti i panettoni artigianali donati al presidio ospedaliero di Conegliano da parte di Molino Bertolo, realtà di Covolo di Pederobba, e Paolo Peruzzo, Master Istruttore nell’arte della Pizza e tutor della Bertolo Food Academy. Un gesto quasi “dovuto” nelle parole del Molino e di Paolo Peruzzo che spiegano come abbiano deciso di compiere l’annuale donazione, ogni anno con un diverso ricevente, per un naturale senso di “ritornare qualcosa al territorio”. Quest’anno è stata la volta dell’ospedale di Conegliano che, nella mattinata di sabato, ha ricevuto infatti il dolce regalo che andrà ad allietare le ultime festività del periodo natalizio per i degenti ospitati nella struttura.

La collaborazione tra Molino Bertolo e Paolo Peruzzo, classe 1985 e Master Istruttore pizzaiolo, è ormai diventata amicizia e ogni anno si rinnova con corsi presso la Bertolo Food Academy del molino e iniziative proprio come questa. Un incontro che, esattamente come in una cucina, crea buoni strumenti di condivisione. Molino Bertolo, realtà che affonda le radici nel territorio e che con questo ha sviluppato un profondo legame non è nuovo a questo tipo di azioni, è di pochi giorni fa infatti la notizia di un’altra donazione nei confronti della protezione civile di Pederobba alla quale il Molino ha fornito le nuove divise per l’unità cinofila. Un nuovo anno che inizia all’insegna della beneficenza e che lo fa con la semplicità di un dolce condiviso.