Mom, approvato il bilancio 2018: aumentano i viaggiatori, diminuiscono gli incidenti

L’assemblea dei soci di Mobilità di Marca Spa ha approvato nelle scorse ore, all’unanimità, il bilancio di esercizio 2018, che ha fatto registrare un risultato economico in equilibrio e un ulteriore consolidamento patrimoniale.

Il conto economico evidenzia un incremento del numero di viaggiatori rispetto all’anno precedente (+ 2,3 milioni di passeggeri che passano in un anno da 28,3 del 2017 a 30,6 milioni del 2018). Questo risultato è ancor più importante se confrontato col contesto nazionale che vede la diminuzione di passeggeri nell’ambito del settore del trasporto pubblico locale. Si accompagna un positivo incremento degli introiti da titoli di viaggio (+1.257.000 euro). Oltre 17 i milioni di chilometri percorsi per i servizi urbani ed extraurbani in concessione. Nel corso dell’esercizio 2018 la società è stata interessata dall’operazione straordinaria riguardante il rinnovo del parco mezzi attraverso l’acquisto di 50 tra autobus e scuolabus con un investimento complessivo di 11,5 milioni di euro, parte del quale (5,7 milioni di euro) finanziato da contributi regionali ed europei, mentre quasi 6 milioni sono stati investiti direttamente da Mom. Il 2018 si è concluso con risultati positivi e ha creato le premesse per affrontare l’ambizioso Piano Industriale del triennio. Il 2019 sarà un anno decisivo per imprimere una forte accelerazione a tutti gli obiettivi, in particolare: rinnovo del parco mezzi, investimenti immobiliari, innovazioni tecnologiche. L’utile utile operativo si attesta a 25 mila euro al netto delle imposte e va analizzato proprio alla luce degli importanti investimenti affrontati nel corso dell’anno, facendo principalmente ricorso a risorse proprie e solo in parte al credito di terzi. Non è imputabile alla gestione ordinaria, ma grava sul conto economico-finanziario, l’ammortamento dovuto al plusvalore di fusione (-653mila euro l’anno).

«Ci troviamo ad approvare un bilancio in equilibrio, specchio di una azienda sana che ha piedi ben piantati a terra e sguardo verso il futuro – ha dichiarato all’assemblea il presidente della Provincia, Stefano Marcon, in rappresentanza del socio di riferimento di Mom Spa – Gli importanti investimenti, realizzati per buona parte tramite solida autonomia finanziaria, riguardo il rinnovo della flotta, l’acquisto di sedi e la conseguente riduzione delle spese per affitti, l’aumento della competitività anche attraverso una forte spinta alla digitalizzazione. Colgo l’occasione per ringraziare il direttore Giampaolo Rossi per il suo operato di questi anni, sapendo di interpretare il sentimento del cda, presidente incluso. In questo momento le deleghe saranno trasferite al Presidente Giacomo Colladon fino all’esperimento della gara a doppio oggetto, che contiamo si realizzi entro l’anno. L’ingresso di un socio operativo, a seguito dell’acquisto del 30% delle quote azionarie, comporterà anche la conseguente revisione della governance dell’azienda». Riteniamo che la mission di una azienda per la mobilità pubblica - ha affermato il Presidente di Mobilità di Marca, Giacomo Colladon introducendo l’illustrazione dei dati di bilancio - non sia quella di fare utili per redistribuire dividendi ma di reinvestire costantemente in innovazione e infrastrutture rispondendo alle esigenze dei cittadini. Va evidenziato inoltre che la nostra società si distingue per la sua solidità finanziaria e per il contenuto ricorso a credito di terzi, il che le consente di affrontare con serenità gli importanti investimenti previsti nel prossimo triennio sul fronte sia dell’acquisto di nuovi autobus che della patrimonializzazione (in particolare attraverso la realizzazione dei nuovi depositi e officine a Treviso e Castelfranco)». Nel corso dell’assemblea Mobilità di Marca ha illustrato ai soci anche il Bilancio di Sostenibilità 2018 che rendiconta le iniziative e i risultati nell'esercizio in ambito economico, sociale e ambientale.

Mom per utenti con bisogni speciali

Favorire la mobilità e l’autonomia delle persone più deboli, anziani e disabili, è un impegno fondante per Mom. Da un lato, attraverso l’applicazione delle agevolazioni previste dalle LR. 19/1996 che disciplina le Agevolazioni di viaggio per le categorie deboli, dall’altro, attraverso protocolli d’intesa per la “Salvaguardia dell’Utenza Debole del Trasporto Pubblico Locale” sottoscritti, a livello territoriale, con enti locali (Provincia e Comuni) e rappresentanze sindacali. Nel 2018, sono stati erogati 13.434 abbonamenti agevolati. Ammonta a oltre quasi un milione di euro l’anno il valore delle agevolazioni: 628.993 euro è il minore introito per sconto su abbonamenti ordinari in base alla LR 19/1996; a questi si aggiungono circa 320mila euro di compartecipazione alle agevolazioni per anziani over 70 in 12 Comuni. Per i residenti anziani (over 70) è infatti in vigore in 10 Comuni dell’area urbana di Treviso l’agevolazione per l’acquisto dell’abbonamento in base alla fascia di reddito dichiarato. Nel corso del 2018 sono stati emessi quasi 1.418 abbonamenti totali (con compartecipazione economica da parte dei Comuni): 317 abbonamenti da 20 euro (cittadini con reddito inferiore a 16mila euro) e 1.101 abbonamenti da 70 euro (reddito superiore a 16mila euro). La circolazione per questi abbonati è consentita in precise fasce orarie: 8,30 – 12,00 / 14,00 – 18,30. Nei Comuni di Conegliano e Vittorio Veneto sono stati rilasciati analogamente 1.125 abbonamenti per anziani over 70. Nel corso del 2018 Mom ha sottoscritto convenzioni con le associazioni locali Auser Volontariato, Auser Onlus di Treviso e "Il Nettuno Onlus" di Conegliano, finalizzate a promuovere i servizi di trasporto a richiesta per persone affette da disabilità. Mobilità di Marca Spa si è infatti impegnata a finanziare le attività realizzate con mezzi adeguati e personale Auser formato, le Onlus si impegnano a realizzare servizi di trasporto sostitutivi su prenotazione a favore di cittadini con disabilità che ne facciano richiesta tramite call center o modulo online.

Più formazione meno infortuni: l’attenzione ai dipendenti

Nel corso del 2018 Mom ha realizzato 6.800 ore di formazione che hanno coinvolto 450 dei 603 dipendenti in servizio. Proprio la formazione è al centro del netto miglioramento delle performance sul fronte degli infortuni che caratterizza il triennio: 38 infortuni nel 2016 (30 in servizio), 36 infortuni nel 2017 (31 in servizio), 27 infortuni nel 2018 (24 in servizio).

Riduzione emissioni con nuovi mezzi: l’attenzione all’ambiente

Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera MOM S.p.A. sta progressivamente rinnovando il parco rotabile con la sostituzione dei veicoli obsoleti con veicoli a basso impatto aziendale. 2016: 14 veicoli euro 6 + 1 veicolo elettrico (in sostituzione di veicoli euro 0).

2017:1veicolo euro 6 + 2 veicoli euro 3 (in sostituzione di veicoli euro 0)

2018: 28 veicoli euro 6 + 3 veicoli elettrici (in sostituzione di veicoli euro 0) e 18 scuolabus euro 6

2019: sempre nell’ottica di ridurre l’impatto ambientale l’azienda hanno sospeso dalla circolazione di 17 autobus euro 0 è inoltre previsto l’acquisto di 33 veicoli euro 6 (in sostituzione di veicoli euro 0, euro 1 con 4 gare già aggiudicate e 1 gara in corso), l’acquisto di 5 autobus autosnodati con classe emissione euro 3, 6 scuolabus a norma euro 6.

Prossimi obiettivi

Nel 2019 Mobilità di Marca inizierà i lavori per la realizzazione di due nuovi depositi autobus: a Treviso, via Castellana (capacità di 230 mezzi) e Castelfranco, via Forche (capacità di 100 mezzi). Entrambi avranno un ruolo strategico nella riorganizzazione dei servizi e nella logistica e degli impatti ambientali. Nei nuovi depositi saranno previsti moderni impianti di rifornimento, impianto di ricarica elettrica bus, lavaggio bus, impianto di depurazione. L'obbiettivo sarà quello di dismettere gli attuali depositi a partire dall'anno scolastico 2020/2021.