Mom: autobus e corriere fermi per il Primo Maggio

TREVISO Mobilità di Marca si ferma per la festa del 1 Maggio. L'azienda di trasporti trevigiana ha comunicato nelle scorse ore che i servizi di trasporto saranno sospesi in ambito urbano ed extraurbano con eccezione della linea 8E che circolerà con orario festivo limitatamente alla tratta Venezia-Preganziol (corse effettuate da Actv).

Corriere ferme dunque per l'intera giornata dedicata alla Festa del lavoro. Da mercoledì 2 maggio, inoltre, sarà effettuata una nuova variazione di percorso per la linea urbana 21 che attesterà il suo capolinea non più a Treviso-San Lazzaro, ma a Treviso Stazione - Via Roma. Per ulteriori informazioni su percorso e orari è possibile visitare il sito: http://www.mobilitadimarca.it/news/68/linea-21-modifica-percorso. Il servizio di collegamento Treviso-San Lazzaro-Preganziol sarà garantito dalla linea 8E Treviso-Venezia.