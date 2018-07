Da domenica a Valdobbiadene deviazioni alle linee della Mom

VALDOBBIADENE MOM informa la gentile Clientela che, dal 22 Luglio, a seguito delle modifiche alla viabilità comunale, le Linee da e per Valdobbiadene (LINEA 110 130 132 122 126 121 169) seguiranno le deviazioni da mappa allegata. Vengono sospese le fermate di Piazza Marconi e Stadio (solo in direzione Piazza Marconi, resta attiva la fermata Stadio in direzione sud), vengono attivate le nuove fermate in via San Venanzio Fortunato e via Garibaldi. Saranno possibili ulteriori aggiornamenti, in base alle disposizioni che giungeranno dal Comune di Valdobbiadene.