Nuovi biglietti per autobus e corriere: nessun aumento sui prezzi

Più facili da identificare e personalizzati in base al percorso prescelto: sono queste le due principali caratteristiche della nuova grafica di biglietti Mom con cui migliaia di passeggeri dovranno prendere dimestichezza a partire dai prossimi giorni.

I nuovi biglietti, va detto, cambieranno solo nell’aspetto, i prezzi invece resteranno invariati. I nuovi biglietti saranno più facili da distinguere e avranno colori diversi in base alla classe tariffaria, all’eventuale linea a tariffazione speciale (Treviso-Portogruaro e Treviso-Padova) e all’acquisto a bordo. Tutto questo per agevolarne l’identificazione sia da parte dei clienti che da parte del personale di bordo (autisti e controllori). I vecchi biglietti non avranno scadenza. La rivoluzione full color di Mom sarà comunque progressiva. I vecchi modelli di biglietti Mom andranno lentamente in esaurimento presso tutte le rivendite e le biglietterie aziendali e saranno, nel corso del 2019, soppiantati dai biglietti a colori. Va evidenziato, inoltre, che i biglietti elettronici, se ben conservati, non hanno scadenza, pertanto i vecchi modelli resteranno sempre validi e ricaricabili in biglietteria fino a 30 corse.