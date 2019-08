Mom mette su strada 8 nuovi bus e premia chi si abbona con lo smartphone

Da domani, martedì 20 agosto, inizierà la nuova campagna abbonamenti 2019/2020 di Mobilità di Marca Spa, con importanti novità che premiano la fidelizzazione e la digitalizzazione degli acquisti.

L’azienda del trasporto della provincia di Treviso vanta una operatività tramite linee in concessione in tutto il Veneto centrale: 30,6 milioni di passeggeri registrati nel 2018 (+2 milioni, rispetto al 2017) e quasi un milione di corse realizzate in un anno (tramite 30 linee urbane e 83 extraurbane). Dei 32mila clienti abbonati, circa il 75% è rappresentato da studenti che, proprio in questi giorni, dovranno provvedere all’acquisto del titolo di viaggio per i servizi di trasporto pubblico valido a partire dal 1 settembre.

DIGITALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

L’azienda ha scelto di spingere sulla digitalizzazione della rete commerciale al fine di rendere sempre più facile l’accesso ai servizi di trasporto pubblico. I clienti MOM che rinnoveranno il proprio abbonamento annuale tramite l’App aziendale per smartphone, MOMUP, saranno premiati con l’accredito immediato di 5 Euro (un borsellino spendibile per l’acquisto di altri titoli di viaggio entro 12 mesi). Il titolo di viaggio va acquistato esclusivamente con lo smartphone che si utilizza per viaggiare (non è cedibile ad altro dispositivo mobile). Viaggiare digitale è semplicissimo: basta avere con sé la Tessera Abbonato MOM che va validata ad ogni salita ed esibire al personale MOM che ne faccia richiesta l’abbonamento conservato sul proprio smartphone. E’ inoltre possibile acquistare la nuova tessera e abbonamento o rinnovare facilmente accedendo al sito www.mobilitadimarca.it. Il rinnovo è possibile anche tramite gli sportelli bancomat del Gruppo Intesa Sanpaolo presenti su tutto il territorio nazionale. «Abbiamo fortemente investito nella facilitazione all’acquisto dei titoli di viaggio – afferma il Presidente MOM, Giacomo Colladon – certi che sia la via giusta per agevolare e fidelizzare la clientela del trasporto pubblico, senza che ciò comporti un venir meno dei canali tradizionali di vendita». Da domani, 20 agosto, e per tutta la campagna abbonamenti, le principali biglietterie effettueranno orario straordinario di apertura (dalle 7 alle 19, tutti i giorni eccetto i festivi).

INVESTIMENTI IN NUOVI AUTOBUS

Il rinnovo della flotta è uno degli asset strategici del Piano industriale triennale, è quindi proseguita la fase di acquisti di nuovi autobus proprio in vista dell’avvio del nuovo esercizio invernale dall’11 settembre. “A settembre MOM sarà pronta con una flotta ancora più efficiente e a minore impatto ambientale. In questi giorni sono entrati in servizi 8 nuovi mezzi, 4 urbani a Treviso e 4 extraurbani – annuncia il Presidente con soddisfazione – ed è avviato il bando per l’acquisto di altri 5 mezzi per l’anno in corso”. Nel dettaglio, tramite il cofinanziamento POR FESR 2014-2020 Asse 6 Azione 4.6.2 per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, sono stati acquistati 4 nuovi Mercedes Citaro Euro 6 (12 metri) per l’ambito urbano di Treviso e 4 Setra Business (14,6 metri) per l’area Asolo-Montebelluna-Castelfranco. L’investimento totale è di oltre 2,2 milioni di euro, finanziati quasi al 50% da risorse MOM e, per la parte restante dalla contribuzione europea.

AGEVOLAZIONI

a evidenziato che chi acquista un abbonamento al trasporto pubblico può godere delle nuove agevolazioni fiscali con possibilità di detrazione del 19% della spesa (su un massimo di 250 Euro). In base al tariffario approvato dall’Ente concedente e applicato da MOM, l’acquisto dell’abbonamento annuale resta sempre la modalità più conveniente (con un risparmio in media del 25% rispetto agli abbonamenti mensili). Tuttavia, al fine di agevolare le famiglie che preferiscano diluire la spesa mensilmente, è prevista l’agevolazione 9+3, MOM premia la fedeltà. Chi acquista 9 abbonamenti mensili per il profilo studente temporalmente consecutivi e per la stessa tratta, può richiedere l’agevolazione 9+3: al rinnovo della mensilità di Maggio, MOM regala le tre mensilità mancanti per raggiungere l’annualità (giugno-luglio-agosto). L’agevolazione va espressamente richiesta in biglietteria dal 20 maggio al 20 giugno, presentando i tagliandi di pagamento.