Mobilità di Marca: i lavoratori sfiduciano la Rsu

Il 21 dicembre scorso, al presidente Giacomo Colladon e alla Rsu dell'azienda Mom - Mobilità di Marca, un vasto gruppo di lavoratori al di sopra del 50% del totale della forza lavoro in Mom, aveva consegnato una raccolta firme per dimostrare la contrarietà riscontrata sul lavoro dei rappresentanti sindacali negli ultimi due anni, non essendo stati in grado o non avendo voluto quest'ultimi, a quanto pare, soddisfare le aspettative o richieste dei loro iscritti e colleghi.

I lavoratori stessi firmatari della missiva del 21 dicembre, non avendo avuto ad oggi riscontro alcuno per quanto denunciato, hanno deciso di comunicare al presidente Colladon che, non sentendosi più rappresentati dalla Rsu attualmente in carica, vogliono interrompere tutte le relazioni industriali in loro rappresentanza, bloccando le trattative di ogni genere e i permessi sindacali in funzione di quanto sopra. «Allo stesso tempo in Rsu, come risulta dall'ultima assemblea tenutasi in data 23 gennaio - fanno sapere i lavoratori - sembra esserci un po' di maretta; sembra anche però che al momento e nonostante tutto i delegati, relativamente al mandato avuto un paio d'anni fa, passi indietro non ne vogliano fare».