Mom: emergenza maltempo, variazioni ai percorsi delle corriere

Le linee 120, 135, 104, 133, 117 e 167 sono quelle che hanno subito le variazioni più importanti in queste giornate di forte maltempo in tutta la provincia di Treviso. Nelle prossime ore, con la ripresa delle scuole le corriere in servizio su queste tratte potrebbero subire alcune importanti variazioni. Vediamole nel dettaglio:

A causa della chiusura del ponte nel comune di Ponte della Priula, le linee che collegano Treviso a Conegliano, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto effettueranno deviazione da Spresiano (servendo il centro) a Ponte della Priula, attraverso il ponte di Maserada. Le linee della tratta Montebelluna - Nervesa - Conegliano entreranno invece in deviazione da Bidasio, scendono verso Spresiano ed effettuano l'analoga deviazione per Maserada. Nella giornata di martedì 30 ottobre la Linea 104 ha subito importanti disagi a causa della chiusura del ponte a Ponte di Piave. Se nelle prossime ore la situazione non dovesse rientrare alla normalità rimarrà attiva la deviazione a San Biagio di Callalta per raggiungere Ponte di Piave via Maserada. La situazione sarà ripristinata non appena sarà riaperto il ponte sul Piave. Mercoledì 31 ottobre la riapertura delle scuole potrebbe causare non pochi disagi al traffico. A riguardo, Mom segnala che il servizio di scuolabus non sarà effettuato a San Biagio di Callalta dal momento che le scuole resteranno chiuse anche domani nel comune trevigiano, mentre saranno aperte in tutti gli altri paesi. Gli studenti che da Ponte di Piave si devono recare a Treviso dovranno fare il giro per Maserada se il ponte sul Piave non sarà ancora riaperto Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito www.mobilitadimarca.it e i servizi di infomobilità su social Facebook, Twitter, Telegram.