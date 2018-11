Monamour: a Treviso l'evento dedicato ai futuri sposi

La Wedding planner Francesca Visconti, che con uno stile inconfondibile e inimitabile, crea le scenografie più particolari per un matrimonio perfetto, accompagnerà gli ospiti attraverso un magico percorso, per vivere in anteprima le sensazioni del giorno più bello.

Alle Convertite, una location perfetta anche per la preparazione della sposa nel giorno del matrimonio (ospita spesso anche raffinate cene di addio al nubilato), in un’atmosfera unica, riservata ed elegante, sarà facile immaginare il proprio matrimonio, immergersi nelle ultime tendenze, incontrare e chiedere consigli ad alcuni tra i protagonisti più esclusivi del mondo del wedding di Treviso e dintorni: gli abiti e gli accessori per la sposa dell’atelier Oui Chéri, gli allestimenti floreali di Andrea della Fioreria Daniela, le partecipazioni artigianali di Papier Lab, le bomboniere e l’oggettistica di Insolito 31, oltre alle preziose ceramiche San Marco. Emily Bizzo, giovane e talentuosa fotografa da pochi mesi presente sulla scena trevigiana, farà sognare con una serie di foto innovative, mentre una make up artist delle Profumerie Douglas, sarà a disposizione delle spose per una prova trucco e per illustrare il Wedding Beauty Program più adatto, per arrivare perfette al grande giorno. E che dire della location da scegliere? Gli ospiti potranno “immaginare” in diretta il proprio evento nella prestigiosa Tenuta Venissa di Mazzorbo, a due passi da Burano, recentemente inclusa nella top 10 delle location italiane più ambite per i matrimoni internazionali, oltre che sede di un ristorante stellato Michelin. Assaggi golosi proposti nel corso della giornata da L’Incontro Banchetti, un nome storico della ristorazione trevigiana, renderanno la giornata gustosa in tutti i sensi. I visitatori di Monamour saranno inoltre invitati alla Festa d’Autunno che avrà luogo la sera stessa, a partire dalle ore 19, presso la Tenuta Venissa, con un prezzo particolare.Durante la serata i pescatori di Burano cucineranno la loro famosa frittura ed i pasticceri di Carmelina Palmisano dimostreranno come preparare un dolce di San Martino con la pasta dei bussolà. Gli Chef Chiara e Francesco offriranno degli assaggi della loro cucina da abbinare a prodotti come la birra ambrata artigianale rifermentata in bottiglia con l’aggiunta di “Santonico” ed il vino rosso prodotto con uve provenienti dall'Isola di Santa Cristina. Sono previsti transfer dedicati da Ca’ Noghera e da San Marco.