A Monastier arriva la Fanfara dei Bersaglieri in Piazza Lancieri

In occasione del 66esimo Raduno nazionale dei Bersaglieri, che si tiene in questi giorni a San Donà di Piave (Venezia), il Comune di Monastier di Treviso ospita la Fanfara dei bersaglieri “La Marmora” proveniente dalla Basilicata, composta di 23 elementi. In particolare, la Fanfara sarà in concerto a Monastier sabato 12 maggio: il pomeriggio alle ore 17 con un'esibizione davanti al centro servizi agli anziani Villa della Magnolie e poi davanti alla vicina casa di cura Giovanni XXIII. Alla sera, la Fanfara si esibirà in concerto in piazza Lancieri di Milano, di fronte alle poste, alle ore 20.30. La partecipazione è gratuita. “I cittadini ancora ricordano la grande emozione provata lo scorso anno – commenta la sindaca di Monastier, Paola Moro – quando ospitammo la Fanfara degli Alpini, giunta in paese per la memorabile Adunata nazionale degli Alpini a Treviso. Pensiamo che i Bersaglieri, uno dei corpi militari più amati, saranno accolti da altrettanto calore, specie in questo periodo, che chiude le celebrazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondiale. Monastier era vicina al fronte del Piave e partecipa da protagonista a questo importante evento”. In particolare, a Monastier nella notte di sabato sera al Park Hotel Villa Fiorita saranno ospiti tre fanfare, di cui una francese.