Monastier, domenica massaggio Shiatsu gratuito per tutti

Trattamenti shiatsu gratuiti domenica 17 marzo a Monastier, ma non solo. Per una giornata ci sarà l'opportunità di conoscere tutto ciò che riguarda il mondo giapponese. Dallo shiatsu, agli origami, alla calligrafia, a libri e letture animate anche per i più piccini. SHIZENDO che significa La Via della Natura, nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Sorgente e il Centro Servizi per gli Anziani “Villa delle Magnolie”. Presso il Centro Servizi di via Giovanni XXIII, 9 a Monastier, dalle 10.00 del mattino fino alle 18.30, ci sarà l'opportunità, sia per adulti che bambini, di partecipare gratuitamente ai laboratori di shiatsu ma anche di sottoporsi a dei trattamenti grazie alla decina di professionisti presenti.

Inoltre, durante tutta la giornata l'associazione proporrà un corso di scrittura giapponese ma anche di origami e delle letture. Il Giappone è il fil rouge di questo evento che connette diverse realtà accomunate dall’intento di riconnettere l’uomo e la natura attraverso la relazione, l’arte, la disciplina, la bellezza intesa in senso estetico e spirituale, il benessere della persona, sociale e ambientale. Persone specializzate in diverse discipline, offrono al visitatore la possibilità di vedere e praticare alcune tra le tante espressioni della cultura giapponese, da sempre votata alla piena integrazione dell’elemento umano e naturale, intesi l’uno come proseguimento e possibile espressione dell’altra. Chi vuole partecipare GRATUITAMENTE, può prenotarsi, al numero 334 8171103 o mandando una mail a shizendo@sorgente.cloud o visitando il sito www.sorgente.cloud.