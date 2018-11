A Monastier la XIV edizione del premio internazionale "Giovanni Paolo II"

Si terrà sabato 10 novembre con inizio alle ore 17.30, presso il Centro Servizi “Villa delle Magnolie” di Monastier di Treviso, la XIVª edizione del “Premio Internazionale Giovanni Paolo II”, organizzato dall’Associazione Socioculturale ad Indirizzo Artistico “AGLAIA” di Scafati (Salerno) presieduta dal Prof. Espedito De Marino. L’edizione 2018, coordinata dal Cav. Gianni Bordin e con il patrocinio del Park Hotel “Villa Fiorita” e dell’UNCI (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia), sarà ospitata nella sala delle conferenze “A. Calvani” del Centro Servizi per Anziani “Villa delle Magnolie” (Gruppo Sogedin) di via Giovanni XXIII 9, Monastier di Treviso.

Il Premio è una manifestazione di particolare importanza nazionale ed internazionale, in ricordo ed in onore al “Santo” Pontefice, che vede premiati i personaggi del mondo della cultura, della politica, dell’istituzioni, dell’arte, della chiesa e delle professioni, che si sono distinti nelle loro “azioni per la tutela e la promozione della Sacralità della Vita in armonia con i principi cristiani della Chiesa Cattolica”. Tra gli insigniti più illustri delle passate edizioni: Papa Benedetto XVI° il 28 marzo del 2007 in Città del Vaticano; Sen. Giulio ANDREOTTI (2008); S.E.R. Card. Ersilio TONINI e S.E.R. Card. Crescenzio SEPE (2009); S.E.R. Card. Agostino VALLINI (2010) S.E.R. Card. Raffaele MARTINO (2008); Prof. Giulio TARRO (2013); Gli olimpionici Giuseppe e Carmine ABBAGNALE (2005); i soprani Katia RICCIARELLI e Cecilia GASDIA (2007); i cantanti Angela LUCE (2011) e Nino BUONOCORE (2006) e l’attore Carlo CROCCOLO (2005); S.E.R. Mons. Pierbattista PIZZABALLA (Amministratore Apostolico del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini); Vera BABOUN (Sindaco di Betlemme); Rev.mo Fra Francesco PATTON Ofm (Padre Custode di Terra Santa e Guardiano del Santo Monte Sion); S.E.R Mons. Levon Boghos ZEKIYAN (Arcivescovo di Istanbul).

Quest’anno il Consiglio di Presidenza dell’Associazione AGLAIA, su proposta del Comitato d’Onore, Scientifico e Culturale presieduto dal Gen. Brig (ris.) Uff. Dott. Francesco LUPO, ha designato il prestigioso riconoscimento ai seguenti premiati: S.E.R. Mons. FRANCESCO MORAGLIA (Patriarca di Venezia); S.E.R. Mons. RENATO MARANGONI (Vescovo Diocesi di Belluno-Feltre), Dr. LUCA ZAIA (Presidente Regione Veneto); Dr. ANTON SALMAN (Sindaco di Betlemme – Premio consegnato il 21 aprile u.s. ad Assisi nell'ambito della Conferenza Internazionale delle Città italiane gemellate con la città di Betlemme); Contrammiraglio CESARE FANTON (Capo del 1° Ufficio Studi presso l’Ispettorato di Sanità della Marina Militare – Roma); Prof. FABIO PUGLISI (Direttore del S.O.C. Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica del C.R.O di Aviano); Comm. Dr. RODOLFO DALLA MORA (Presidente di S.I.Di.Ma - Società Italiana Disability Manager); Rag. GABRIELE GERETTO (Amministratore Delegato della Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier di Treviso); Sig. TULLIO GIACOMINI (Presidente Centro Disabili “Il Quadrifoglio” di Treviso); Sig. LUCIO ZAMO’ (Fondatore dell’azienda LINEA FABBRICA di Manzano - Udine); alla memoria del Comm. ANIELLO DE SANTIS (Fondatore Atelier De Santis – Milano e Salerno).

Inoltre nell’edizione 2018, al margine delle celebrazioni dei 40 anni dell’elezione a Pontefice di Giovanni Paolo II, il giorno 17 ottobre u.s. nella Città del Vaticano, una delegazione dell’Ass.ne Aglaia guidata dal Cav. Gianni BORDIN e da Padre Giovannino FABIANO, con una semplice ma emozionante cerimonia ha consegnato direttamente il premio a Sua Santità PAPA FRANCESCO. La manifestazione, presentata dalla Prof.ssa Cav. Maria Gomierato, sarà seguita da una cena presso il Park Hotel “Villa Fiorita” con intermezzi musicali del M° Espedito DE MARINO, musicista e compositore legato alla storia del celeberrimo ROBERTO MUROLO, noto per essere stato il chitarrista del famoso chansonnier napoletano per 16 anni (1987-2003) e al suo fianco in oltre 500 recitals.