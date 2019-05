Monastier respinge la Lega: rieletta sindaco Paola Moro

La Lega non riesce a prendersi Monastier. Paola Moro, sindaco uscente del paese, ha vinto le elezioni comunali con il 58,92% dei voti. Una vittoria netta contro Mauro Favaro, candidato con le liste Lega e La tua civica, fermatosi al 41,08%.

Raggiunta dai nostri microfoni la sindaca ha commentato la vittoria con queste parole: «E' un risultato davvero importante e positivo per noi, soprattutto alla luce di com'erano andate le elezioni europee dove la Lega aveva ottenuto il 50% qui a Monastier. Una vittoria merito di 5 anni all'insegna del lavoro e della passione. Dispiace per i colleghi di partito che non sono stati confermati per il nuovo mandato. Siamo consapevoli che ci troveremo davanti un'opposizione forte e agguerrita, come ha già saputo dimostrare in campagna elettorale. La nostra trasparenza e la volontà di lavorare per il bene comune però ci ha premiati e ha portato i suoi frutti».