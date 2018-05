A Monastier prende il via la decima edizione del TEXA Diagnosis Contest

MONASTIER Una vera e propria gara per aggiudicarsi il titolo di “Tecnico Diagnostico 4.0”, figura professionale specializzata nella riparazione di guasti e malfunzionamenti nei moderni autoveicoli: è il TEXA Diagnosis Contest ideato e promosso da TEXA e giunto quest’anno alla decima edizione. La competizione vedrà sfidarsi, giovedì 10 maggio, nella sede di Monastier di Treviso, 10 istituti (5 Istituti Professionali Statali e 5 Centri di Formazione Professionale) ognuno dei quali rappresentato da 2 studenti per un totale di 20, ammessi alla gara dopo aver superato le preselezioni che hanno visto coinvolte le 50 scuole superiori di tutta Italia aderenti al programma TEXAEDU.

Nel corso del contest i partecipanti, accompagnati dai loro insegnanti, dovranno affrontare sette prove a tempo per dimostrare, a livello teorico e pratico, di conoscere a fondo la diagnostica e l’elettronica applicata al settore automotive. L’Istituto che si aggiudicherà la gara riceverà il premio direttamente dalle mani di Andrea Galeazzi, noto blogger ed influencer esperto di motori e tecnologia, con oltre 700 mila followers sui suoi canali social Youtube, Facebook ed Instagram. Agli studenti del team vincitore, inoltre, verrà offerta l’opportunità di svolgere 10 giorni di Alternanza Scuola Lavoro presso la sede TEXA di Monastier o presso le filiali presenti in Inghilterra, Germania e Spagna. TEXAEDU è la divisione “educational”, creata nel 2004 da TEXA, che ha dato vita all’omonimo programma sociale e formativo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per contribuire alla formazione dei giovani che sognano di diventare meccanici. Attraverso questo programma ad oggi sono state create oltre 50 Academy in altrettanti istituti tecnici e professionali di tutta Italia.

All’interno delle classi TEXAEDU, gli studenti, grazie ad un percorso formativo biennale di 216 ore, hanno la possibilità di ottenere il diploma legalmente riconosciuto di “tecnico specialistico diagnostico” molto importante in un periodo difficile in termini occupazionali come quello che stiamo vivendo, per presentarsi nel mondo del lavoro con una preparazione concreta e attuale. La figura del meccanico specializzato in elettronica è tutt’ora molto ricercata dalle officine, che si trovano a dovere intervenire su veicoli sempre più evoluti e complessi, basti pensare alla recente massiccia diffusione delle tecnologie ADAS (Advanced driver-assistance systems) per la sicurezza ed il comfort alla guida delle persone, o ai motori ibridi ed elettrici.

“Siamo giunti alla decima edizione del TEXA Diagnosis Contest, una competizione molto sentita tra gli studenti che aderiscono al programma formativo TEXAEDU Academy - ha commentato Bruno Vianello, Presidente ed Amministratore Delegato di TEXA - Parliamo di un traguardo al quale si arriva solo dopo accurate selezioni, che ci consentono di individuare quegli studenti che si sono distinti in ambito scolastico nel corso dell’anno. Questa gara, insieme al corso di 216 ore attivo presso gli istituti che fanno parte del circuito TEXAEDU Academy, ha l’obiettivo di far capire ai ragazzi che una valida preparazione e l’impegno costante sono elementi fondamentali ed imprescindibili per poter entrare con successo nel mondo del lavoro”.

