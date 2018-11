Monastier: venerdì 9 novembre presentazione di un libro su Monsignor Schileo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sarà presentato venerdì sera alle ore 20.30 nella sala Coghetto della sede della BCC di Monastier e del Sile il libro di Ivano Sartor dal titolo “Albino Schileo - soldato e pastore a Monastier”, edito da Piazza, che racconta la vita, prima da soldato nella Prima guerra mondiale e poi in veste di monsignore per 40 anni, di Albino Schileo, classe 1897, personaggio dal forte carattere che ha lasciato molti scritti su Monastier dei tragici giorni della Battaglia del Solstizio e nei 40 anni da parroco e pastore della comunità. «Ringrazio lo storico Ivano Sartor – dichiara la sindaco di Monastier di Treviso, Paola Moro – per l’ottimo lavoro svolto, ringrazio anche chi ha fornito molto materiale documentale e ringrazio lo sponsor di questa operazione, la BCC di Monastier e del Sile, perché grazie al loro cospicuo contributo è stato possibile realizzare questa opera a testimonianza del nostro recente passato». Oltre al presidente della BCC Renzo Canal, alla sindaca di Monastier Paola Moro, all'autore del libro Ivano Sartor, allo storico Giuliano Simionato, interverranno ad allietare la serata Ricky Bizzarro dei Radiofiera, accompagnato alla fisarmonica da Francesco Barbato.