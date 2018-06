La movida trevigiana è a Montebelluna: ecco un'estate di musica e cibo in piazza Negrelli

MONTEBELLUNA Sei domeniche d'estate all'insegna del divertimento con tanta musica e buon cibo. Questo è il concept di "Aperitivo Negrelli", la rassegna estiva che animerà la centralissima piazza Negrelli a Montebelluna da luglio ad agosto. Come riporta "la Tribuna", l'evento vedrà coinvolta anche parte di piazza Marconi e vede, tra i fautori: Ae Cavaine, Pizzeria Marconi, Osteria In, Birreria in Piazza, Caffè Centrale, Momon Caffè e Bacaro Veneziano. Tutti questi locali, nelle varie serate dell'evento, proporranno le loro specialità culinarie mentre in piazza ci sarà un dj diverso ogni volta. Tra musica e cicchetti sarà anche chiusa l'intera area, creando un'ampia zona pedonale per permettere a ragazzi, famiglie a compagnie di amici di divertirsi in tranquillità senza rischiare alcunché.