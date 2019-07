App libro parlato Lions per le persone con disabilità, convenzione con il Comune

La giunta di Montebelluna ha approvato un’importante schema di convenzione intercorsa con la Rete Biblioteche BAM – di cui è titolare territoriale - la Provincia di Treviso-Centro Servizi Biblioteche - e il Comitato APP Libro Parlato Lions di San Donà di Piave per la promozione dei servizi offerti da iLABS tra i poli bibliotecari e le biblioteche del territorio trevigiano ed in particolare l’applicazione per l’ascolto della lettura dei libri.

Funzione dell’app è quella di offrire a persone in difficoltà quali i non vedenti, gli ipovedenti, i dislessici ed altre persone con handicap motorie e comunicative la possibilità di collegarsi gratuitamente a centri di lettura fatta da personale addetto allo scopo che, ad alta voce leggono, i testi scelti fra quelli esistenti nelle biblioteche aderenti. L’app garantisce l'ascolto - gratuito ed in prestito - di quasi 10.000 libri parlati, cioè letti ad alta voce e registrati da volontari del servizio.

La proposta è stata accolta con favore perché in linea con la filosofia della Biblioteca di Montebelluna che ha da sempre una particolare attenzione verso l'utenza disagiata e cerca di favorire l'accesso all'informazione sia attraverso la disponibilità di supporti adeguati come ad esempio audiolibri, libri a carattere ingrandito, libri che utilizzano strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa, sia attraverso l'offerta di cicli di incontri e corsi in collaborazione con l'AID, Associazione Italiana dislessia. Sottoscrivendo la convenzione la Biblioteca si impegna a svolgere un ruolo di mediazione per agevolare gli utenti disagiati all'utilizzo dell'APP “Libro Parlato Lions” ed inoltre si impegna a promuovere e divulgare l’informazione sui servizi APP LPL nei confronti della cittadinanza.

Spiega l’assessore ai servizi informatici, Maria Bortoletto: «La procedura per aderire a questo servizio è semplice e senza costi: occorre digitare sui cellulari “Libro parlato Lions” ed esce l’icona dell’applicazione (APP). E’ sufficiente quindi cliccare sopra l’icona per installare l’app, iscriversi e scegliere poi la lettura del libro che interessa. E’ un’iniziativa innovativa e moderna di carattere altamente sociale, che abbraccia un ampio territorio sovracomunale e che volentieri sosteniamo e promuoviamo per favorire l’inclusione sociale e culturale».