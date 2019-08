Nuovo cavalcavia sopra la futura Superstrada Pedemontana Veneta

E’ stato consegnato questa mattina il cavalcavia realizzato dalla SIS nel tratto in cui la futura Superstrada Pedemontana Veneta incrocia via Sant’Andrea, nell’omonima frazione di Montebelluna. Si tratta di un’opera viaria che attraversa la SPV, che in quel tratto si sviluppa in trincea. Con la consegna dell’opera, da oggi viene riaperta alla circolazione anche via Sant’Andrea lungo la quale, dalla metà di luglio, era stato sospeso il traffico per permettere i lavori.