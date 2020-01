Perdita d'acqua nel cimitero di Montebelluna, al via la riparazione straordinaria

Nei giorni scorsi presso il cimitero principale di Montebelluna è stata riscontrata un’importante perdita occulta di acqua. Contarina si è attivata immediatamente per risolvere il problema ed ha organizzato per domani, martedì 28 gennaio, un intervento mirato di riparazione, pertanto l’acqua non sarà disponibile fino a cessate esigenze. La rete idrica dei cimiteri di Montebelluna, ormai vetusta, richiede degli interventi di manutenzione straordinaria; per questo motivo, in accordo con il Comune, a inizio febbraio verrà svolta un’indagine complessiva di tutta la rete idrica interna sia nel cimitero principale di Montebelluna, sia in quello di Biadene-Caonada per verificarne lo stato e indagare sull’eventuale presenza di altre perdite occulte di acqua. Sulla base dei risultati dell’analisi, si valuterà come procedere e quali saranno i prossimi interventi da pianificare nei due cimiteri.