Aspettando CombinAzioni Festival 2019: al CineLuna tre film all'aperto per parlare di Pace

Torna anche nel 2019 CombinAzioni Festival, fra gli appuntamenti culturali più attesi a Montebelluna, che dal 13 al 22 settembre vedrà la quinta edizione con il titolo "Voci dalla Terra". Nell'attesa, il gruppo di giovani dell'associazione Levi Alumni propone per il periodo estivo tre proiezioni all'aperto al parco Manin di Montebelluna, con ospiti di rilievo. Il filo conduttore delle tre serate, in programma mercoledì 12 giugno, mercoledì 26 giugno e mercoledì 10 luglio, sarà il tema dell'edizione 2018 di CombinAzioni, dedicata alla Pace. Nasce così, in collaborazione con il Cinema Italia Eden e con il MoFFe - Monnezza Film Festival -, la rassegna estiva "Aspettando CombinAzioni" al Cine Luna, patrocinata dalla città di Montebelluna: tre storie forti e appassionanti, di persone di Pace, raccontate attraverso la maestria del cinema.

Si inizierà mercoledì 12 giugno alle ore 21.15 con la proiezione del film "RWANDA" di Riccardo Salvetti (Italia, 2018 - 91'), miglior lungometraggio europeo all'ÉCU 2019 - the European Independent Film Festival - di Parigi.

6 Aprile 1994: la piccola repubblica africana viene sconvolta da uno dei genocidi più veloci e sistematici della storia: un milione di morti in 100 giorni soltanto. Augustin è Hutu e deve uccidere. Cecile è Tutsi e deve morire, eppure qualcosa darà loro la forza di fare la cosa giusta e di compiere un gesto di indimenticabile coraggio. Ciò che avvenne durante quella primavera di sangue non solo cambierà la vita di Augustin e Cecile, ma anche quella di due giovani attori, Marco Cortesi e Mara Moschini, chiamati ad interpretarli tanti anni più tardi sulle tavole di un palcoscenico. Una storia vera, sorprendentemente attuale, capace di scuotere le coscienze, emozionare e commuovere. Alla proiezione farà seguito l'incontro con i due attori e sceneggiatori Marco Cortesi e Mara Moschini, già amatissimi ospiti di CombinAzioni 2018 con lo spettacolo teatrale "Die Mauer - Il Muro". "Raccontiamo storie vere di coraggio per rendere le persone più consapevoli e felici. - Si presentano così i due attori - Vogliamo cambiare il mondo una storia alla volta. Suona ambizioso, vero? Lo è."

La rassegna proseguirà poi mercoledì 26 giugno alle ore 21.15 con il film "IL SUCCESSORE" (Italia, 2015 - 52'), realizzato da Mattia Epifani e vincitore del premio Cipputi al 33° Torino Film Festival. Protagonista del film, e ospite della serata, è Vito Alfieri Fontana, ingegnere ed ex proprietario della Tecnovar, azienda specializzata nella progettazione e vendita di mine antiuomo. In seguito a una profonda crisi esistenziale l’ingegner Fontana mette in discussione se stesso, il suo lavoro e i rapporti con la famiglia, in particolar modo con il padre, figura carismatica e ingombrante. Il peso della successione e delle responsabilità si scontrano così con l’intima esigenza di interrompere la produzione di mine antiuomo. Una domanda lo assilla: quante vittime avrà causato il lavoro della Tecnovar? La risposta a questa domanda assume per l’ingegner Fontana contorni inquietanti, ma è anche il punto di partenza di un viaggio esistenziale dall’Italia verso gli ex teatri di guerra della Bosnia Erzegovina dove ancora oggi squadre di sminatori sono attive nella bonifica dei terreni. Nel conflitto tra dovere e coscienza si muovono i passi di un uomo in cerca di riscatto, seppur consapevole che il bilancio tra bene e male non potrà mai più essere in attivo.

Infine mercoledì 10 luglio alle ore 21.15 chiuderà la rassegna "STYX" di Wolfgang Fischer (Germania, 2018 - 94'), finalista al Premio Lux 2018 del Parlamento europeo e vincitore del premio Giuria ecumenica alla 68° Berlinale - International Film Festival Berlin. Una dottoressa decide di prendersi una pausa dal lavoro e di salpare in solitaria sulla sua barca a vela da Gibilterra ad un’isola incontaminata nell’Oceano Pacifico. Il suo viaggio sembra scorrere serenamente finché, dopo una brutta tempesta, si imbatte in un peschereccio arenato pieno di profughi africani in grave difficoltà. Alcuni di loro provano a raggiungerla, ma solo un giovane ragazzo ce la fa. Insieme cercano di chiamare i soccorsi che tardano ad arrivare, mentre la situazione si fa sempre più drammatica. La donna si troverà quindi ad un bivio: provare ad aiutare gli uomini e le donne bloccati sull’imbarcazione oppure farsi da parte ed aspettare aiuti adeguati. Una sola donna, un unico mare per comprendere oggi il significato del senso di responsabilità.

Il costo del biglietto per ogni film è di 6 euro.

In caso di maltempo, le proiezioni e gli incontri si terranno presso l'auditorium della Biblioteca comunale di Montebelluna.