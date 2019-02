Cristiano (in)canta Fabrizio: il testamento di De André tra arte, musica e poesia

Ci sono Cristiano e Fabrizio sul palco. Ci sono la musica e la politica. Ci sono il ricordo del padre ed un taglio rock che anche gli amanti più puri di Faber hanno apprezzato. E poi c'è tutta una generazione di persone, per lo più giovani, che di ascoltare Fabrizio De André sul palco non ne hanno avuto l'occasione, scomparso troppo presto, a 58 anni. Oramai sono passati 20 anni. Chi meglio del figlio, che a tratti spaventa (in senso buono) per quanto gli somigli dal punto di vista vocale, può ripercorrere la carriera del padre, attraverso le sue canzoni e la sua poesia? È così che "Storia di un impiegato", tour che ha fatto tappa al Palamazzalovo di Montebelluna ieri sera (domenica 24 febbraio, ndr) è riuscito a mettere d'accordo chiunque. Emozionando.

La prima parte del live scivola veloce, senza interruzioni. "Storia di un impiegato", il celebre concept album del 1973 di De André (il quarto dell'artista) è rivisto e sviscerato a fondo. Senza pause, dall'unica persona che oggi è in grado di trasferire a tutto tondo il mondo musicale e poetico di Fabrizio su un palco. Non c'è bisogno di gobbi per Cristiano, assorbito com'è del testamento musicale del padre. Nei primi 45 minuti il pubblico è stato condotto attraverso tutte le tracce dell'album, da Introduzione fino a Nella mia ora di libertà. Nel mezzo, seguendo la traccia originale, alcuni tra i pezzi più celebri del cantautore genovese: Canzone del maggio, La bomba in testa, Al ballo mascherato (con l'arrangiamento forse più azzardato dell'intero concerto, ma comunque apprezzabile), Sogno numero due, Canzone del padre. E poi Il bombarolo e la senza tempo Verranno a chiederti del nostro amore, suonata al pianoforte con un approccio intimistico ed emotivo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cristiano si lancia quindi in un monologo in cui trovano spazio la politica, la poesia, la canzone e l'arte, sempre attraverso il testamento di Fabrizio De André. Una sorta di introduzione alla seconda parte del concerto, che continua con un taglio a tratti ancora più rock. Tra i pezzi trovano spazio Don Raffaè, Il Testamento di Tito, Fiume Sand Creek e Quello che non ho, tra gli altri. Si termina con il bis di rito, dall'omaggio a Genova con Crêuza de mä fino a Il Pescatore. Circa due ore di concerto in cui a chiudere gli occhi, a tratti, è sembrato di sentire cantare il padre. E tanto è bastato.

«Dopo aver arrangiato l'ultimo concerto del 1998 - aveva racconta Cristiano prima del concerto - Fabrizio mi chiese di portare avanti il suo messaggio e la sua memoria. Mi è parsa una bella cosa proseguire il suo lavoro caratterizzando l'eredità artistica con nuovi arrangiamenti, che possano esprimere la mia personalità musicale e allo stesso tempo donino un nuovo vestito alle opere, una mia impronta. Con questo tour voglio risvegliare le coscienze, mio padre diceva che noi cantanti portiamo un messaggio e in questo non posso che appoggiarlo».