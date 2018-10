Entra nel vivo il controllo di vicinato a Montebelluna: partiti gli incontri nei quartieri

Dopo la presentazione dello scorso 17 settembre in biblioteca, l'Amministrazione Comunale di Montebelluna, porta infatti ora il progetto in tutti i quartieri per spiegare nel dettaglio il significato e la concreta operatività dello stesso. Il primo incontro si è svolto lunedì sera a Busta dove molti cittadini hanno attivamente partecipato alla riunione, con riflessioni personali sul tema e richieste di chiarimenti sul funzionamento dell'iniziativa. Per l'amministrazione erano e saranno presenti l'assessore Antonio Romeo e il Comandante della Polizia Municipale, Stefano Milani. Hanno portato la loro esperienza Emiliano Guerra di Montebelluna ed Enrico Zanatta di Volpago del Montello, entrambi referenti dell'Associazione regionale del Controllo di vicinato. I prossimi incontri si svolgeranno, sempre alle ore 20.30, negli altri quartieri presso le rispettivi sedi dei comitati nei giorni indicati:

Lunedì 29 ottobre quartiere Bertolini

Lunedì 5 novembre Biadene e Pederiva

Lunedì 12 novembre Guarda

Lunedì 19 novembre Mercato Vecchio

Lunedì 26 novembre San Gaetano

Data da destinarsi Caonada

Commenta il sindaco, Marzio Favero: «Spero ci siano molte adesioni perché la miglior forma di sicurezza è quella garantita dal controllo sociale. Una comunità è più sicura quando i cittadini sono solidali tra di loro dandosi una mano a vicenda anche nell’azione di presidio dei luoghi ove si vivono e che si usano assieme».

Conclude Antonio Romeo: «Il sindaco mi ha incarico di seguire questa cosa anche partendo dai mie trascorsi come appartenente alle forze dell’ordine ma chiunque consigliere comunale o componente dei comitati civici o cittadino comune voglia dare una mano è il benvenuto».