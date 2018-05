Francesco Paronetto del Levi tra i big italiani della lingua inglese

MONTEBELLUNA Con una presentazione in lingua inglese delle eccellenze paesaggistiche e storiche del Veneto lo studente Francesco Paronetto, della terza scientifico indirizzo bilinguismo, del Liceo Levi di Montebelluna, si è classificato fra i primi 10 studenti in Italia per la conoscenza della lingua inglese. La competizione denominata “Inglesiadi” si è svolta in due fasi: la prima locale, che ha selezionato i migliori dieci di ogni regione e il 5 maggio, a Roma, la finale nazionale. Queste olimpiadi della lingua inglese sono organizzate dall’associazione Education First, sono riconosciute dal MIUR, Ministero della pubblica istruzione, e ogni anno distribuiscono borse di studio per il soggiorno all’estero. Francesco si è recato a Roma accompagnato dalla professora Donella Sartor. Lo studente il 26 marzo scorso aveva anche partecipato presso il Liceo Classico Franchetti di Venezia Mestre alla selezione per il programma “Deutschland Plus”, preparato dalla docente di tedesco professoressa Rossella Zanni, sostenendo due colloqui, uno in lingua tedesca, finalizzato all’accertamento della conoscenza della lingua e cultura tedesca e uno di cultura generale e motivazionale, ottenendo il quarto posto in graduatoria a livello regionale.

“Quello di Francesco non è un caso isolato - commenta l’ingegner Ezio Toffano, preside del Liceo Levi -. Molti nostri studenti hanno conseguito ottimi risultati negli esami di Certificazione di lingua tedesca (B1 e B2) per l’indirizzo Scientifico bilinguistico e Liceo delle Scienze applicate, e Certificazione di lingua Inglese per tutte le classi dell’Istituto (anche per il livello C1).