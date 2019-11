Acquedotto a Montebelluna, al via piano di sostituzione delle vecchie tubature

Sono iniziati oggi, martedì, i lavori di Alto Trevigiano Servizi per il rifacimento della condotta dell'acquedotto di via Cavarer e delle Piscine di Montebelluna. L'intervento prevede la sostituzione di circa 480 metri di condotta con una realizzata con materiale di nuova generazione. L'area dell'intervento è quella in prossimità dell’incrocio tra Via Callarga- via Don Minzoni – via delle Piscine. E' previsto anche il rifacimento di tutti gli allacciamenti prospicienti il tratto di strada interessata dai lavori e l’installazione dei pozzetti utenza per l’alloggiamento dei contatori al limite delle proprietà private. Per facilitare l'esecuzione dei lavori in sicurezza è stato istituito un senso unico in via Delle Piscine regolato da semaforo mentre è stata chiusa al traffico Via Cavarer. Le opere realizzate dal Ats prevedono un investimento di circa 80 mila euro.

Entro la metà di novembre è inoltre atteso lo start ai lavori di rifacimento della condotta acquedotto di via Serena. L’intervento consiste nella sostituzione di circa 290 metri di condotta in Cemento amianto lungo via Serena, da Via Paleoveneti a Via Dalmazia con condotta in Ghisa sferoidale. E' anche compreso il rifacimento di 15 allacciamenti prospicienti il tratto di strada interessata dai lavori con l’installazione dei pozzetti utenza per l’alloggiamento dei contatori al limite delle proprietà private, qualora non siano già presenti. Considerato la ridotta larghezza della strada e quindi per motivi di sicurezza la zona interessata verrà completamente chiusa al traffico veicolare con istituzione di viabilità alternative. Le asfaltature al termine degli interventi in via Serena, via Canova e via dell'Amore saranno realizzate dal Comune di Montebelluna.