Montebelluna, al via i lavori di manutenzione straordinaria in Corso Mazzini

Procedono a Montebelluna i lavori di “manutenzione straordinaria delle strade comunali sulla base della programmazione stabilita nel corso del 2019. Iniziati già lo scorso 13 marzo, i lavori hanno già interessato sette punti della città in cui sono stati eseguiti lavori propedeutici per le asfaltature successive che riguarderanno complessivamente 22 vie della città e la rotatoria Pilastroni, i cui lavori si sono svolti e completati la scorsa settimana.

Dal 30 marzo al 3 aprile, invece, i lavori riguarderanno Corso Mazzini nel tratto da via Roma a via XXIV Maggio dove il manto stradale sarà risanato dove necessario ed eseguito il tappeto d'usura. Per permettere i lavori, durante il periodo del cantiere, è disposto il divieto di sosta nel tratto interessato e l’accesso ai frontisti di Corso Mazzini (tratto intercluso), Via Regina Cornaro, Via Duse, Via Liberali, Viale Manin potrà avvenire solo da via XXIV Maggio, mentre sarà consentita l’uscita verso via Manin e via L. Pastro.