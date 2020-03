Rinviati i lavori al passaggio a livello di via Piave a Montebelluna

Viste le previsioni meteo tra la notte di venerdì 6 e sabato 7 marzo e la delicata tipologia di lavorazione da effettuare, i lavori per il rifacimento del manto stradale in prossimità del passaggio a livello di via Piave a Montebelluna, sono posticipati di una settimana. Pertanto l’intervento commissionato da RFI si svolgerà con le stesse modalità di esecuzione inizialmente previste tra la sera di venerdì 13 marzo ed il mattino di sabato 14 marzo.