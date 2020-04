A Montebelluna cambia il traffico: divieto di fermata davanti agli ecocentri

Nelle ultime ore il Comune di Montebelluna ha informato che, in conseguenza dei lavori di manutenzione straordinaria in corso in città da qualche settimana, l’intersezione tra via Perer e via Calmaggiore sarà oggetto di interventi di limitazione della velocità di transito. Nello specifico, verrà rialzata l’intersezione ed istituita zona con limite di velocità di 30 Km/h nell’area dell’incrocio inclusa nei seguenti limiti: ad est da via Calmaggiore 50, a nord in via Perer 24 e a sud al civico 18.

Inoltre, in concomitanza con la riapertura degli ecocentri di Montebelluna in via San Gaetano ed in via Feltrina Sud, dopo la chiusura determinata dall’emergenza Covid-19, allo scopo di evitare la momentanea sosta dei veicoli sulle arterie principali di via San Gaetano e via Feltrina Sud connessi con l’elevato afflusso di utenti alle due strutture, il Comune ha introdotto il divieto di fermata: in via San Gaetano, dall’intersezione con via Tocchetto al passaggio a livello in ambo i lati e in via Feltrina sud, dall’intersezione con la S.R. 348 Feltrina (località Crozzole) al civico 103, in ambo i lati.