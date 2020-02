Posa nuovi guard rail e lavori ATS: modifiche alla viabilità a Montebelluna

Si informa che, per consentire la posa dei nuovi guard-rail sugli svincoli della Feltrina (SR348) da parte di Veneto Strade nei prossimi giorni sono previste delle modifiche alla circolazione. Da lunedì 17 febbraio a mercoledì 19 chiuderà lo svincolo in uscita dalla Feltrina per i veicoli in direzione Feltre-Centro Montebelluna (ossia quello sopra la zona industriale di Biadene, che si immette in Via Montello) con mantenimento dei veicoli sulla Feltrina e deviazione alla rotatoria Crozzole su Via Feltrina Sud-direzione località Pilastroni.

Mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio chiuderà lo svincolo in entrata in Feltrina per i veicoli provenienti da via Montello (ossia quello sopra Concessionario Rugolo) con mantenimento dei veicoli su Via Montello, deviazione su Via Feltrina Sud fino alla rotatoria delle Crozzole per la nuova immissione in Feltrina. Inoltre sono previste altre modifiche alla viabilità in concomitanza con l’avvio dei lavori da parte di ATS per l’esecuzione della nuova rete idropotabile in Via Zuccareda (tratto dall’intersezione con Vial d’Amore all’intersezione con Viale della Vittoria) ed in Vial d’Amore, (dal civ. 3 all’intersezione con Via Zuccareda) che si svolgeranno in due fasi:

→ nel periodo dal 17 febbraio al 1° aprile è sospeso il traffico veicolare nel tratto di via Zuccareda compreso dall’interserzione con Viale della Vittoria all’intersezione con Vial D’Amore e nel tratto di vial D’amore compreso dal civico 3 all’intersezione con via Zuccareda.

FASE 1: sospensione transito veicolare in via Zuccareda nel tratto compreso dall’intersezione con viale della Vittoria all’intersezione con vial D’Amore (durerà circa 15 giorni)

FASE N. 2: sospensione transito veicolare in Vial d’Amore, dal civ. 3 all’intersezione con Via Zuccareda.

→ nel periodo dal 16 febbraio al 1° aprile è sospeso il traffico veicolare ed è vietata la sosta con rimozione forzata nell’area a parcheggio a nord dell’intersezione tra vialedella Vittoria e via Zuccareda.