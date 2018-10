Fiocco della Lilt danneggiato: il "vandalo" è un ragazzo che si era appoggiato

In merito alla notizia apparsa oggi nella stampa locale che attribuiva il danneggiamento dell’installazione del fiocco della Lilt posto in Corso Mazzini, altezza via Partigiani, la Polizia locale fa presente che, dalla visione delle registrazioni effettuate dalla telecamera del municipio risulta che a provocare il danneggiamento sia stato un ragazzo che ieri, verso le ore 13, sedendosi sull'aiuola, ha approfittato del fiocco per appoggiare la schiena e prendere il sole. Solo che il fiocco non ha retto.