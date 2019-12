Montebelluna, manutenzione della strade del centro: 10 giorni di modifiche alla viabilità

Inizieranno giovedì prossimo, 5 dicembre, le opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali Viale Bertolini, Via dei Martini, Via Caverzan e Via Veronese. Per renderle possibili, le aree circostanti saranno interessate da importanti modifiche alla viabilità che, di seguito, si riportano. Commenta l’assessore ai lavori pubblici, Michele Toaldo: «Chiediamo scusa in anticipo per i disagi, ma questa operazione non era differibile ulteriormente perché l’intervento riguarda le due vie più disastrate della città. Purtroppo anche se il consiglio comunale a fine giugno aveva già messo a disposizione le risorse, con le attuali leggi in vigore il percorso burocratico richiede almeno 5-6 mesi prima di andare in cantiere, tra progettazione, bando di gara, individuazione della ditta esterna, i controlli sulla sua situazione e alla fine firma del contratto».

Dal 5 al 14 dicembre, per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori, è qundi sospeso il transito veicolare ed è vietata la sosta con rimozione forzata sulle strade Viale Bertolini (tratto dall’intersezione con Viale XXX Aprile-Corso Mazzini all’intersezione con Via de Gasperi-Via dei Martini), Via dei Martini, Via Caverzan, Via Veronese, mediante l’adozione di due fasi:

FASE 1

Chiusura Via dei Martini, Via Caverzan, Via Veronese (questa fase durerà presumibilmente 4-5 giorni lavorativi). La fase prevede la sospensione del transito veicolare fatta eccezione per i frontisti per l’accesso alle unità immobiliari e alle piazze intercluse. Oltre ai frontisti, avranno libero accesso i mezzi del servizio d’ordine pubblico e di pronto soccorso. Il traffico proveniente dal tratto nord di Viale Bertolini sarà incanalato nella corsia ovest di Viale Bertolini e deviato verso la rotatoria tra Via S. Caterina da Siena-Via S. Gaetano-Via Sansovino; la deviazione proseguirà su Via Sansovino; alla rotatoria di Via Sansovino con Via Bergamo – Via Galilei - Via Roma, i veicoli diretti verso Treviso saranno deviati su Via Galilei, i veicoli diretti a Trevignano saranno deviati su Via Bergamo, i veicoli diretti in centro saranno deviati su Via Roma. I veicoli uscenti dal centro storico, percorrenti la Via Alighieri e la Via Veronese saranno deviati verso la Via Pellico e la Via Giorgione per tornare sull’anello viario attorno al centro storico.

FASE 2

Chiusura Viale Bertolini, dall’intersezione con Viale XXX Aprile - Corso Mazzini all’intersezione con Via de Gasperi - Via dei Martini (questa fase durerà presumibilmente 3-4 giorni lavorativi) La fase prevede la sospensione del transito veicolare, fatta eccezione per i frontisti di Corte Maggiore (ai quali sarà garantito l’accesso unicamente da Corso Mazzini e l’uscita sul Viale XXX Aprile). Il traffico proveniente da Posmon, percorrente la Via Montegrappa, sarà anticipatamente deviato alla rotatoria di fronte l’ospedale civile verso sud, nella direttrice Via Ospedale-Via S. Caterina da Siena-Via Sansovino.

Il traffico proveniente da San Gaetano, percorrente la Via San Gaetano e diretto in centro Montebelluna, sarà deviato alla rotatoria di Via S. Caterina da Siena - Viale Bertolini, su Via Sansovino. Alla rotatoria di Via Sansovino con Via Bergamo – Via Galilei - Via Roma, i veicoli diretti verso Treviso saranno deviati su Via Galilei, i veicoli diretti a Trevignano saranno deviati su Via Bergamo, i veicoli diretti in centro saranno deviati su Via Roma. Il traffico proveniente da Corso Mazzini, diretto verso Viale Bertolini (direzione San Gaetano – Trevignano), sarà deviato su Via XXX Aprile – Via Montegrappa e al raggiungimento della rotatoria di fronte l’ospedale civile verso sud, nella direttrice Via Ospedale-Via S. Caterina da Siena-Via Sansovino.

Per evitare congestione di traffico sul Viale XI Febbraio, sarà vietato il transito verso nord in corrispondenza dell’intersezione con Via de Gasperi e all’uscita del parcheggio di Piazza M. Furlan. Ai veicoli uscenti da Via de Gasperi all’intersezione con Viale Bertolini e ai veicoli risalenti Viale Bertolini, all’intersezione con Via dei Martini, sarà garantito l’accesso rispettivamente sulle strade Viale Bertolini (direzione sud) e su Via dei Martini (direzione est), fintantoché le lavorazioni lo potranno permettere.