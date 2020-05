Montebelluna, modifiche alla viabilità in via Monte Piana e in via Canova

Nell’ambito dei lavori di “manutenzione straordinaria delle strade comunali sulla base della programmazione stabilita nel corso del 2019 iniziati lo scorso 13 marzo, gli interventi stanno interessando in questo periodo via Monte Piana e via Canova.

Al fine di permettere l’esecuzione delle opere, la viabilità, fino al prossimo 30 maggio, subirà delle modifiche. E' sospeso il transito veicolare in via Monte Piana nel tratto terminale, in corrispondenza dell’intersezione con via Ponte della Catene ed è ristretta la carreggiata stradale in via Canova, in corrispondenza dell’intersezione con via Santa Maria in Colle