Murales alla scuola dell’infanzia l’Aquilone: oggi l’inaugurazione

Si terrà oggi alle 16 l’inaugurazione del murales eseguito dal pittore Paolo Casella nel Plesso della scuola dell’infanzia L’Aquilone a Sant’Andrea di Montebelluna. Un regalo che l’artista ha voluto fare alla scuola e ai bambini che la frequentano così da rendere più vivace l’ambiente che li ospita. Nell’occasione interverrà l’Amministrazione Comunale, con l’assessore all’Istruzione Claudio Borgia, per ringraziare l’artista per il contributo dato al restauro della struttura. Saranno presenti gli alluni, i genitori e tutto il personale della scuola.

Commenta l’assessore Claudio Borgia: «Questa e’ una chiara e limpida dimostrazione di affetto da parte di questo giovane ragazzo verso la propria comunità ed in questo dono si evince un profondo legame nei confronti di Montebelluna. Ringrazio quindi l’artista per questo gesto di generosità rivolto non solo verso la scuola ma soprattutto verso i bambini che potranno così godere di un piacevole e colorato murales disegnato in una delle pareti esterne della scuola. E’ anche grazie a gesti come questi che si consolida quel senso di appartenenza proprio dell’identità veneta».