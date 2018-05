Laura Mattarella visita il Museo dello Scarpone di Montebelluna

MONTEBELLUNA Sabato 12 maggio, il Museo dello Scarpone e della Calzatura di Montebelluna ha avuto un ospite molto speciale: Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione di una breve vacanza ha voluto visitare il luogo simbolo dell’imprenditoria del Distretto della Calzatura e di un nord-est sempre più operoso e in piena trasformazione industriale.

Accompagnata dal Presidente dell’Associazione Sportsystem Patrizio Bof e dalla curatrice del museo Francesca Sfoggia, la dottoressa Mattarella ha potuto ammirare la collezione museale, che raccoglie oltre 2.000 oggetti legati al mondo del design, della progettazione e dell’innovazione tecnologica del distretto dagli anni ’50 ai nostri giorni, alcuni dei quali esposti in modo permanente al MOMA di New York e proprio in questi giorni alla Triennale di Milano nell’area Design. Molti sono stati i commenti positivi anche ai molti brand internazionali rappresentati, testimonianza di una diffusa conoscenza del saper fare che va ben oltre i confini geografici del Distretto.

La dottoressa Mattarella ha espresso anche particolare apprezzamento alle iniziative attuali e future dell’Associazione Sportsystem, che opera per supportare la crescita e lo sviluppo della cultura industriale e imprenditoriale del Distretto, trasformandolo in un ecosistema dell’innovazione pronto a cogliere le nuove opportunità di un’industria e un mercato in continua trasformazione. Prime fra queste è la nuova scuola del mestieri o “Talent School”, progettata per dare la possibilità a giovani e non di imparare e rinnovare tutto il Know-how che secoli di storia industriale ha creato nel territorio. La dottoressa Mattarella ha avuto anche modo di apprezzare il contesto ove si colloca il museo e ha sede l’Associazione Sportsystem, ovvero Villa Zuccareda Binetti, sia nelle aree adibite al percorso espositivo che in alcune aree non aperte al pubblico e riservate per alcune occasioni importanti.

“Siamo particolarmente colpiti che la “first lady”, ovvero la figlia del Presidente della Repubblica, abbia deciso di trascorrere 2 ore della sua giornata di vacanza visitando il museo e comprendendo bene quali siano le potenzialità e le necessità del nostro territorio. Giovani, innovazione e Italianità come risultato del lavoro di molte imprese e delle maestranze del territorio sono sicuramente il nostro miglior biglietto da visita”, commenta Patrizio Bof, Presidente dell’Associazione Sportsystem. “Ci auguriamo che questa visita, che si è conclusa con un arrivederci a presto, possa essere anche colta da imprese ed Istituzioni Regionali come segno della grande rilevanza delle nostre attività per promuovere la cultura d’impresa, aiutandoci a dare concretezza ai vari progetti che la nostra Associazione sta con mille difficoltà cercando di attivare. Credo che, ora più che mai, sia necessario ritornare a mettere in centro del nostro territorio l’Associazione e la Fondazione come motori di accelerazione e di sviluppo del Distretto. Vogliamo che la prossima visita della dottoressa Mattarella, speriamo a breve accompagnata anche dal padre Sergio, ci colga pronti e preparati a dimostrare tutta la vitalità del nostro territorio”, conclude Patrizio Bof.