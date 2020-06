Gli organizzatori alzano bandiera bianca: annullato il Palio di Montebelluna

Dopo lunghe settimane di polemiche, scontri, speranze, discussioni, è calata la parola fine sulla 31ª edizione del "Palio del mercato vecchio" di Montebelluna. La decisione è maturata nel corso di una riunione che si è svolta nella serata di venerdì e a cui hanno preso parte i capimastro delle undici contrade, il presidente dell'Ente Palio, Nicola Palumbo. L'ufficialità è arrivata però sabato quando il confronto si è allargato all'amministrazione comunale che ha avvallato l'annullamento. A spingere per il no sono state soprattutto cinque contrade: Sant'Andrea, San Gaetano, Contea, Pederiva e Mercato vecchio. Inizialmente era stata fissata al 15 luglio la data in cui giungere ad una decisione definitiva ma gli organizzatori hanno preferito anticipare la scelta, sulla spinta della preoccupazione per la situazione della pandemia di Covid-19 e per la quasi totale assenza di allenamenti per gli atleti protagonisti della manifestazione.

