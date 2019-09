Palio del vecchio mercato di Montebelluna, terzo trionfo consecutivo del Centro

La contrada del Centro, coordinata dal capomastro Massimo Esposito, conquista per il terzo anno consecutivo il Palio del vecchio mercato di Montebelluna, manifestazione giunta alla 30esima edizione che ha visto domenica una presenza di oltre 20mila persone in città. Al secondo posto si è classificata la contrada di Posmon che grazie al miglior intertempo sul traguardo parziale di Santa Maria in Colle si è aggiudicata il premio istituito alla memoria di Marco Montagner. Terzo posto per Pederiva. A causa del caldo asfissiante tre persone, tra cui due spettatori e una figurante, sono state soccorse dal personale medico presente in zona.

La classifica finale del Palio: 1) Centro (9' 15" 90) con Massimo, Giacomo e Marco Esposito, Alessio Foscarini, Gabriele Calabretto, Andrea Sebenello, il nuotatore Federico Colbertaldo detto Scienzy e Mauro Bisol 2) Posmon (9' 38" 01), 3) Pederiva (9' 41" 13), 4) Biadene (10' 07" 12), 5) Busta (10' 15" 50), 6) San Gaetano (10' 21" 23), 7) Caonada (10' 22" 85), 8) Guarda (10' 24" 16), 9) Mercato vecchio (10' 29" 35, 10) Contea (10' 38" 28) e 11) Sant’Andrea (10' 38" 94).