Palio e Random: vietata la somministrazione di bevande in bottigliette e confezioni in vetro

Il Comune di Montebelluna ha emesso un’ordinanza valida per l’evento “Random: una festa a caso” che si terrà venerdì 30 agosto in piazza Marcon nell’ambito delle manifestazioni organizzate per il “XXX Palio del vecchio mercato”. Essendo infatti previsto l’arrivo di circa 8.000-10.000 persone, il Comune, ritenendo necessario adottare misure destinate a limitare i rischi in termini di sicurezza ed pubblica incolumità, con l’ordinanza ha istituito:

-il divieto di esercitare l’attività di commercio ambulante itinerante di qualsiasi genere nel territorio comunale dalle ore 18:00 del 30 agosto 2019 alle ore 02:00 del 31 agosto 2019;

-il divieto di vendere anche per asporto ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro dalle ore 18:00 del 30 agosto 2019 fino alla fine dell’evento.

I trasgressori saranno puniti con l’applicazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro