La rimozione delle panchine a Montebelluna? «Soluzione suggerita dalle forze dell'ordine»

Il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, interviene riguardo alla polemica del PD sulla rimozione delle panchine nel parchetto della stazione di Montebelluna: «Mi dispiace che il PD cittadino stia mancando di rispetto al lavoro della Polizia locale e, soprattutto, della Compagnia dei Carabinieri al quale spetta tutelare l’ordine pubblica. Al contrario del PD, io esprimo il mio elogio al Comandante della Compagnia Gabriele Favero e ai suoi uomini perché stanno conducendo un lavoro. Chi nell’area del condominio Guarda arrecava disagio ed innescava le liti è oggi ospite delle patrie galere. A tenere buona compagnia sono finiti anche i due rapinatori già arrestati due settimane fa alla stazione, rilasciati, ri-arrestati l’altro giorno e questa volta incarcerati. Un lavoro egregio, portato avanti con tempestività e di cui il PD evidentemente non si è accorto. E non vanno dimenticati gli arresti compiuti nei mesi scorsi».

Giovedì sera, al termine del servizio di sorveglianza operato dalla polizia locale e dai Carabinieri di Montebelluna durante la prima serata Shopping night, una pattuglia della Polizia locale, intorno alla una, in via Piave, ha fermato un uomo di mezza età alla guida della sua auto che, dai controlli effettuati sia con il pre-test che con il nuovo alcoltest è risultato positivo (1.00 grado alcolimetrico). Gli agenti hanno provveduto alla denuncia a piede libero alla Procura. L’uomo rischia da 6 a 12 mesi di sospensione della patente di guida e una sanzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Pertanto, capisco che c’è ancora il vecchio e ammuffito refrain della rimozione delle panchine voluta a Treviso da Gentilini molti anni fa e che fu oggetto di strumentalizzazione politica da parte del PD, peraltro inefficace visti i trionfi elettorali di “SuperG” -continua Marzio Favero- ma in questo caso la rimozione delle panchine è stata suggerita proprio dalle forze dell’ordine. Quanto poi alla foto di una famigliola che si è portata le sedie a sdraio nel parco, non è una novità: lo hanno fatto anche gli anni scorsi, abitano nella zona e non sono da confondersi coi personaggi che si muovono in notturna arrecando disturbo agli altri. Quanto al progetto di riqualificazione dell’area della stazione oggetto del Protocollo sottoscritto fra Rfi, Mom e Comune, i risultati sono già visibili: la stazione è stata risistemata, sono state collocate 22 telecamere e ritinteggiato completamente il sottopasso ferroviario. MOM sta progettando la nuova stazione delle corriere, contemporaneamente stiamo portando avanti sul piano operativo assieme agli altri Comuni della Sisus l’installazione delle telecamere alla stazione e alle fermate degli autobus grazie al finanziamento di 1 milione di euro portato a casa dall’Europa. Infine, stiamo trattando col proprietario dell’ex carrozzeria Montello per l’acquisizione dell’immobile destinato ad essere abbattuto. Le cose stanno andando avanti. Ricordo che l’incredulità che aveva accompagnato la pedonalizzazione del centro ormai è storia e tra un anno, che qualcuno ci creda o meno, i cittadini avranno una stazione completamente rinnovata».